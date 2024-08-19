Hepsiburada "Eskiyi Kapında Yenile" Servisini Başlattı!

Hepsiburada, Türkiye’de e-ticaret deneyiminde bir ilke imza atarak, eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyen kullanıcılar için “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini hayata geçirdi.

Türkiye e-ticaret sektöründe ilk defa Hepsiburada tarafından hayata geçirilen bu yeni hizmet sayesinde 81 ilde yaşayan kullanıcılar, eski telefonlarını hızlı ve pratik biryöntemle değerlendirerek yenisine kavuşma fırsatı yakalıyor.

Tüm işlemler online yapılıyor, değişim kapıda oluyor

Hepsiburada’nın başlattığı bu yeni hizmetle kullanıcılar yeni telefonlarını seçip, değiştirmek istedikleri eski telefona ait bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra, sistem telefon için ön teklif sunuyor ve anında yansıyan indirimle ödeme işlemi gerçekleştiriliyor. Teslimat aşamasında uzman HepsiJET ekipleri tarafından eski telefon inceleniyor ve onaylanması sonrasında yeni telefon teslim edilip eskisi alınarak süreç tamamlanıyor.



HepsiJET ile 81 ilde yenileme hizmeti

HepsiJET, bu hizmet sürecinde müşterilere kapıda yenileme kolaylığı sunarak, eski telefonların değerlendirilmesinde ve yeni telefonların teslimatında güvenilir bir hizmet sağlıyor. Yeni cihazların yaklaşık %85’i HepsiJET’in hızlı ve güvenli dağıtım ağı sayesinde ertesi gün yapılabilirken, uzman HepsiJET ekipleri sürecin müşteriler açısından pürüzsüz ilerlemesini sağlıyor.



Döngüsel ekonomiye katkı

Teslim alınan telefonlar, uzmanlar tarafından sertifikalı olarak yenilenip tekrar ekosisteme kazandırılıyor. Eski telefonların yeniden değerlendirilerek satışa sunulmasını mümkün kılan bu hizmetle Hepsiburada, sadece kullanıcılarına ekonomik ve kolay şekilde telefon yenileme hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Bu model aynı zamanda dileyen kullanıcılara da ekonomik ve güvenlik ikinci el telefon satışını da mümkün kılıyor.