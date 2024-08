Hepsiburada "Eskiyi Kapında Yenile" Servisini Başlattı!

“Ölçeği, yaygınlık ve marka çeşitliliğiyle bu hizmetimiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk”



Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şunları söyledi: “Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak bizim önceliğimiz. Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılarımıza en yeni teknolojiyi, en avantajlı koşullarla kapılarına kadar götürmeyi amaçlıyoruz. Bugün Türkiye’de internet üzerinden satılan her üç telefondan birinin Hepsiburada aracılığıyla satılıyor olması, milyonlarca kullanıcımızın bize duyduğu güvenin bir yansıması. Elektronik alışverişinde müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmetler, Hepsiburada’nın yalnızca bir satış platformu değil, aynı zamanda kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir teknoloji partneri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ölçeği, yaygınlık ve marka çeşitliliğiyle bu hizmetimiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu güveni, Hepsijet'in lojistik desteğiyle sunduğumuz kapıda telefon yenileme hizmetimizle perçinliyoruz.”

“Sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunduğumuz için mutluyuz.”



Ender Özgün sözlerine şöyle devam etti:



“Bu yenilikçi adımımızla, kullanıcılarımızın teknoloji alışverişlerini daha rahat, güvenli ve sorunsuz hale getiriyoruz. Amacımız, her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızın beklentilerini aşmak ve onlara sektördeki en iyi teklifi sunmak. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak, hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize uzun vadeli bir değer katıyoruz. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın yanında olmaya ve onlara en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”



“Yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenileyeceğiz”



Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer ise şu bilgileri paylaştı: “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetimizle, kullanıcılarımıza sadece eski telefonlarını yenileme imkânı sunmakla kalmıyoruz; aynı zamanda bu süreci evlerinden çıkmadan, tamamen zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. Kullanıcılardan aldığımız eski telefonlar ise uzman ekiplerce özenle incelenip sertifikalı olarak yenileniyor ve tekrar piyasaya kazandırılıyor. 2022’de başlattığımız eski telefonu yenileme çalışmamızla 60 bin telefonu yeniledik. Çok yakın zamanda sunmaya başladığımız Eskiyi Kapında Yenile çalışmamızın pilot aşamasında 600 kullanıcı ile yaptığımız pilot çalışmada elde ettiğimiz %92 kullanıcı memnuniyeti oranı, bu hizmetin ne kadar değerli ve kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamada ne denli başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye genelinde kullanıcılarımıza en hızlı, güvenilir ve kolay telefon yenileme çözümünü sunarak, onların yanında olmaya devam etmek. Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti yaygınlaştırarak, e-ticaret sektöründe bir kez daha fark yaratıyor, kullanıcılarımızı en yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz.”



Yerli start-up iş birliğiyle hayata geçirildi



Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yenileme Yetki Belgesi’ne sahip yerli girişim Getmobil ile iş birliği yaparak hayata geçiriyor. Kullanıcıların güvenli ve yüksek standartlarda bir yenileme süreci yaşamasını sağlayan bu iş birliği, Hepsiburada’nın yerli girişimlere verdiği desteğin de güçlü bir örneğini oluşturuyor. Bu hizmet kapsamında toplanan eski telefonlar, Getmobil’in uzman teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yeni kullanıcılarına sunuluyor.