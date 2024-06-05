IKEA Roblox'ta sanal mağaza açıyor: Saati 550 liradan çalışan arıyor

IKEA Roblox'ta açtığı sanal mağazada çalışacak satış görevlileri aradığını duyurdu.



Mobilya devi şirket, sanal mağazada çalışacak 18 yaşından büyük, İrlanda veya Birleşik Krallık'ta yaşayan on kişi aradığını açıkladı.

Mağazanın farklı bölgelerinde çalışacak olan bu kişiler, müşteriler için mobilyaları paketleyecek ve köfte servisi yapacaklar.

IKEA "Farklı Gerçekleştirilen Kariyerler" projesi kapsamında çalışanlarına saatlik 13,15 sterlin ödeyeceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde IKEA'nın başlangıç ücretleri saat başı 16 dolar ile 18 dolar arasında değişirken, Londra'da asgari ücretin saati 11.95 sterlin.



Şirketin İngiltere ve İrlanda İnsan ve Kültür Müdürü Darren Taylor, "Kariyerleri farklı şekilde ele alıyoruz ve Roblox'ta ücretli çalışma başlatan ilk marka olmaktan heyecan duyuyoruz," dedi.



