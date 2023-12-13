İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek

İngiltere ve Galler'deki yargıçlara işlerinin bir bölümünde yapay zeka kullanmaları için onay verildi.



Yargıçları denetleyen Birleşik Krallık Yargı Ofisi, yapay zekanın bazı görevler için nasıl yararlı olabileceğini ortaya koyan bir kılavuz yayınladı.

YAPAY ZEKA MAHKEME KARARINI YAZACAK

Yapay zeka araçlarının görevlerde yardımcı olabileceği yollar için yayınlanan kılavuzda, büyük miktarda metnin özetlenmesine ve sunumların, e-postaların ve mahkemenin bir dava hakkındaki kararının yazılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, yasal araştırma ve analiz için kullanılmasına karşı uyarıda bulunuldu.

İLK KEZ YASA YAPMIŞTI



Brezilya'da geçtiğimiz hafta yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu.



Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.



Metni hazırlamanın normalde 3 gününü alacağını, yapay zeka sayesinde ise sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi. Yapay zekanın kullanımını övdü.