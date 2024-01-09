Instagram sakıncalı içerikleri 18 yaş altı kullanıcılardan otomatik gizleyecek

Instagram yeni bir güncelleme ile çocuklara ciddi zarar verebilecek tüm gönderileri gizliyor.

Meta'nın sahibi olduğu uygulama 18 yaşın altındaki kullanıcılar için intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları ve diğer "yaşa uygun olmayan içerik türleri" ile ilgili gönderileri engelleyecek.



Yaşları 13 ila 17 arasındaki herkes Instagram'da otomatik olarak içerik kısıtlamasına maruz kalacak ve bu kısıtlama ancak 18 yaşına geldiklerinde kaldırılacak.



Bu durum çocukların takip ettikleri biri tarafından paylaşılmış olsun ya da olmasın sakıncalı gönderilerin hiçbirini Instagram ana sayfa akışında ve hikayelerinde göremeyecekleri anlamına geliyor.



Güncellemeler yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesinin engellenmesini de içeriyor.

KULLANICILAR YAŞLARINI BÜYÜK GÖSTERİYOR



Instagram, gençlerin uygulamaya üye olurken "doğum tarihleri ​​hakkında yalan söyleyebileceğini" zaten kabul etmişti. Bu da 13-17 yaş arası kişilerin uygulamaya yetişkin olduklarını söyledikleri anlamına geliyor.



Instagram buna engel olmak adına 2022'de kullanıcıların yaşını doğrulamak için video selfie yüklemeleri veya başkalarının yaşlarına kefil olmasını istemek gibi yeni güncellemeler tanıttı.