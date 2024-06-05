Intel, Apollo ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak

Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak üzere Apollo Global Management ile anlaşmaya vardı.

Intel, Apollo ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak
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Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için 'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacak.

11 milyar dolarlık anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül 2023'te İrlanda'nın Leixlip kentinde faaliyete geçmişti.

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