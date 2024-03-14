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İtalya Rekabet Kurumu'ndan TikTok'a 10 milyon euro ceza

İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle 10 milyon euro ceza verdi.

İtalya Rekabet Kurumu'ndan TikTok'a 10 milyon euro ceza
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Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı gerekçesiyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait , İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon euroluk para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, TikTok platformunda dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçükler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, ayrıca söz konusu platformu bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadı.

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