Kripto para Bitcoin Latinum'a (LTNM) dolandırıcılık davası

Adı çok fazla bilinmeyen bir kripto para girişimine dava açıldı.

Bitcoin Latinum (LTNM) adındaki bir kripto paraya 15 milyon dolardan fazla kaynak aktaran yatırımcı dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Adını Star Trek evrenindeki para birimi Latinum'dan alan LTNM mağduru olduğunu iddia eden kişi kandırıldığını savunuyor.

Yatırımcının avukatı Arshad Assofi, heleneksel coinlerden "daha yeşil" ve "daha hızlı" olduğu iddia edilen kripto para biriminin "değersiz" ve "dolandırıcılık" olduğunu önesürdü.

Yatırımcının iddialarına göre Bitcoin Latinum'un yaratıcıları projenin halihazırda Star Trek prodüktörlerinden 20 milyon dolar yatırım aldığını öne sürdü.

Ünlü bilim kurgu dizisinin ve onun sayısız yan ürününün arkasındaki yapım şirketi Paramount, kripto para birimiyle herhangi bir bağlantı olduğunu yalanladı.

Paramount sözcüsü Jennifer Verti, "Kimse bu iddiaya veya bu 'Bitcoin Latinum'a aşina değil. Bu, Star Trek'in resmen dahil olduğu bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bitcoin Latinum'un pazarlama direktörü Carlos Nevarez, Forbes'a telefonla LTNM'nin kurucusu Don Basile'nin hiçbir zaman Star Trek üreticilerinden bir yatırım iddiasında bulunmadığını söyledi. Nevarez, Assofi'nin dolandırıcılık iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu da sözlerine ekledi.

Pazarlama Direktörü yatırımcı için, "Bildiğim kadarıyla [Assofi] madeni para satın aldı ve madeni paralar değer kaybetti" ifadelerini kullandı.

Grafiklere bakıldığında Bitcoin Latinum dolar karşısında son 30 günde yüzde 96.7 değer kaybetti. Son bir yıllık değer kaybı ise yüzde 99.8. Yani LTNM yatırımcısının 1 yıl önce yatırdığı 100 doların bugünkü değeri sadece 20 cent.

"KRİPTO DÜNYASI DOLANDIRICILARLA DOLU"

Kripto para dünyası, gerçek ürünleri olmayan dolandırıcılar ve şirketlerle çalkalanıyor. 2021'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler, kripto dünyasının "dolandırıcılık ve tacizle dolu" olduğunu söyledi.



Bitcoin Latinum'ın tanıtımında, ünlü bir profesyonel poker oyuncusu olan Phil Hellmuthe rol aldı. Ünlü oyuncu Bitcoin Latinum işlemeli beyzbol şapkalarıyla poker masalarında defalarca fotoğraflandı. Sonuç olarak, kripto para birimi profesyonel poker topluluğunda biraz ilgi topladı.



Bitcoin Latinum ve Basile daha önce bu yılın başlarında, Michigan ve Kuzey Kaliforniya'daki federal mahkemelerde açılan davalarda benzer menkul kıymetler dolandırıcılığı iddiasında bulunan iki ayrı mağdur yatırımcı grubu tarafından daha önce iki kez dava edilmişti.



Kuzey Kaliforniya davası o zamandan beri geri çekilmiş olsa da, Michigan davası devam ediyor.

