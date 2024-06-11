Mars'ta bulunan suyun başka açıklaması olabilir: Yaşam arayışları boşa mı çıktı?

Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı Mars Express'in 2018'de yaptığı bir keşif, Mars'ın güney kutbu buzulunun altında su yansımaların bulunmasıyla heyecan yaratmıştı. Mars Express'in gözlemlerini inceleyen bilim insanları, güney kutbundaki tabakanın neredeyse 1,5 kilometre altında başlayan yaklaşık 20 kilometre genişlikte bir göl olabileceği sonucuna varmıştı.

Bu yansımalar, başlangıçta bir yeraltı gölünün varlığının işareti olarak yorumlanmıştı ve uzayda yaşam için umut verici bir potansiyel sunmuştu. Ancak, yeni bir çalışma bu keşfi sorguluyor ve Mars'ın altında gerçekten bir göl olup olmadığı konusunda şüpheleri artırıyor.

Cornell Üniversitesi'nden Dr. Daniel Lalich liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu bulguları sorgulayan yeni bir çalışma yayımladı.



DAHA BASİT BİR AÇIKLAMASI OLABİLİR

Araştırmacılar, Mars'ın altında yansımaların oluşmasının daha basit bir açıklamasının olabileceğini öne sürüyorlar.

Araştırma ekibi, su buzundaki küçük değişimlerin radar dalgalarında parazite yol açarak sıvı su izlenimi veren yansımalar üretebileceğini buldu. Yani, görünüşe göre yeraltı gölünden kaynaklanan sinyal, aslında başka bir şeyin işareti olabilir.

Dr. Lalich, "Aşağıda sıvı su bulunmasının imkansız olduğunu söyleyemem fakat aynı gözlemi o kadar ileriye gitmeden, orada zaten var olduğunu bildiğimiz mekanizma ve maddeleri kullanarak yapmanın çok daha basit yolları olduğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Mars'ta suyun varlığı hakkındaki tartışmaları artıran yeni çalışma, Kızıl Gezegen'in aşırı soğuk koşulları ve daha önceki teorilerin uyuşmaması, Mars'ta gerçekten sıvı suyun var olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.