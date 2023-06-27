Meta, sanal gerçeklik abonelik hizmetini başlattı

2021'de Meta CEO'su Mark Zuckerberg, insanların genellikle sanal gerçeklik kulaklıkları kullanarak sanal bir ortamda oyun oynayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği çevrimiçi bir dünya olan bir "meta evren" inşa etme planlarını açıkladı.



Zuckerberg, "Zamanla bir metaverse şirketi olarak görüleceğimizi umuyorum ve çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye dayandırmak istiyorum" dedi.



Geçen yıl Şubat ayında Meta birkaç iddialı yapay zeka projesini açıkladı ve Zuckerberg yapay zekayı "meta evrenin kilidini açmanın anahtarı" olarak tanımladı.



Şirket , bu yılın ilk üç ayında piyasa beklentilerini aşarak 5,7 milyar dolar kar bildirdi.



Bununla birlikte, VR kulaklıkları ve diğer ürünleri üreten Reality Labs bölümü, dönem için 4 milyar dolarlık net zarar bildirdi.



Bu ayın başlarında Apple, neredeyse on yıldaki ilk büyük donanım lansmanında Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıttı.



Apple'ın önümüzdeki yılın başlarında ABD'de piyasaya sürülecek kulaklığı 3.499 dolardan satışa sunulacak.



Bu, şu anda piyasada bulunan diğer kulaklıklardan önemli ölçüde daha fazladır. Meta'nın VR kulaklıkları 299,99 dolar ile 999,99 dolar arasında fiyatlandırılıyor.