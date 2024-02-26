Meta aldatıcı yapay zeka içeriklerini engellemek için ekip kurdu

Facebook ve Instagram'ın sahibi, Meta, yapay zeka (AI) tarafından üretilen yanıltıcı içeriklerle mücadele etmek üzere bir ekip kuracağını duyurdu.



Özellikle Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, AI teknolojisinin sahte videolar, görüntüler ve sesler oluşturulması seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği konusunda endişe yartıyor.

Şirket, bu tür yanıltıcı içeriği tespit etmek ve önlemek için özel bir operasyon merkezi oluşturacak. Ayrıca, bu içeriği çürütmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için gerçeklik kontrolü organizasyonlarıyla işbirliği yapacaklarını belirtti.