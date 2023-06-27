Meta'dan Quest+ aboneliği: Her ay 2 oyun verecek

Meta'nın, kullanıcılara ayda 8 dolar veya yılda 60 dolar karşılığında platformdaki en iyi oyunlara erişim sağlayan Meta Quest+ planını duyurdu.



Aboneliğin bugünden itibaren Quest 2 ve Quest Pro'da mevcut olduğu belirtildi.

İLK OYUNLAR DUYURULDU



Sunulan ilk oyunların FPS Pistol Whip ve Pixel Ripped 1995 olduğu belirtildi. Ayrıca Quest+ aboneleri Ağustos ayında Walkabout Mini Golf ve Mothergunship: Forge oyunlarına erişebilecekler.



Xbox'da Game Pass ve PlayStation'da PS Plus özelliğine benzeyen Quest+ sayesinde kullanıcılar, Meta Quest+'a abone oldukları süre boyunca verilen oyunları diledikleri gibi oynayabilecek.



Ayrıca eğer Quest+ aboneliğinizi iptal edip ardından tekrar kayıt olursanız üyelik döneminizdeki oyunlara tekrardan erişim sağlayabileceksiniz.



Şirket yaptığı duyuruda, "Meta Quest kullanıcılarına gözlüklerin sunduğu tüm özellikleri keşfetmeleri için yeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA OYUN GELECEK



Şirket kısa süre önce, düzenlediği lansmanda Stranger Things VR, Assassin's Creed ve Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord dahil olmak üzere VR başlığına daha fazla oyun geleceğini duyurdu.

