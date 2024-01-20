Microsoft'a siber saldırı: Rus hacker'lar üst düzey hesaplara erişti

Teknoloji devi Microsoft, devlet destekli Rus hack grubunun saldırısına uğradığını duyurdu. Buna göre Rus hacker'ların şirketin üst düzey yöneticilerin e-posta hesaplarına eriştiği açıklandı.



Microsoft'tan yapılan açıklamada, güvenlik ekibinin 12 Ocak'ta kurumsal sistemlere yönelik bir ulus devlet saldırısı tespit ettiği belirtildi. Kötü niyetli faaliyetleri araştırmak ve engellemek için yanıt sürecinin derhal ektif hale getirildiği ifade edildi.



Açıklamada, Rus siber saldıganların şirketin üst düzey liderlik ekibinin üyelerinin mail hesaplarının çok küçük bir yüzdesine erişebildiği kaydedildi. Şirketin siber güvenlik ve hukuk departmanları da saldırıların hedefi oldu.



Şirket, bilgisayar korsanlarının bazı e-postaları ve ekli belgeleri dışarı sızdırmayı başardığını açıkladı. Microsoft, hacker'ların şu anda müşteri ortamlarına veya yapay zeka sistemlerine erişimi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.



Açıklamada soruşturmanın devam ettiği ve kolluk kuvvetleri ile çalışmaların süreceği aktarıldı.

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