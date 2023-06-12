NASA uzay görevlerinde ölenlerin sayısını açıkladı

Packham, mekiğin kalkışı esnasında köpük izolasyon malzemesinin koparak Columbia'nın kanadına zarar verdiğini, hasar gören kanadın atmosfere girişte oluşan çok yüksek sıcaklıklara dayanamayarak mekiğin parçalanmasına sebep olduğunu kaydetti.



Kazaların sadece uçuşta yaşanmadığını belirten Packham, "Ben şahsen kazanın yerde veya havada olması arasında ayrım yapmıyorum." dedi. Packham, bu kapsamda, fırlatma öncesi yapılan bir test esnasında kabinde çıkan yangın sonucunda 3 kişilik mürettebatın ölümüyle sonuçlanan Apollo 1 kazasını örnek gösterdi.



SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE 4 KOZMONOT ÖLDÜ



Sovyetler Birliği döneminde 4 kozmonotun hayatını kaybettiğini aktaran Packham, ilk ölümcül kazanın 1967'de yaşandığını, Soyuz 1 uzay aracının iniş esnasında yaşanan paraşüt hatası nedeniyle yere çakıldığını, kazada bir kozmonotun hayatını kaybettiğini anımsattı.



Packham, uzay yarışının başlangıcında, henüz uzay aracının hazır olmadığının ve uçuş kontrol ekibi tarafından atmosfere giriş sonrasında paraşüt hatası yaşanabileceğinin bilinmesine rağmen uçuşun bir politik olaya denk getirilmesinin kazaya sebep olduğu iddiasında bulundu.



Hermanson ise, atmosfer dışında yaşanan ve üç kozmonotun hayatına mal olan tek kazanın 1971'deki Sovyetler Birliği uzay görevi olduğunu belirterek, "genellikle kalkış ve iniş uçuşun en tehlikeli safhalarıdır." dedi.



NASA'daki bilgilere göre, Sovyetler Birliği tarafından kurulan ilk uzay istasyonunda üç haftadan fazla zaman geçiren kozmonotların, Dünya'ya gitmek üzere istasyondan ayrıldıklarında uzay aracında basınç düşüklüğü meydana geldiğini kaydeden Hermanson, uzay giysisi giymemiş olan kozmonotların yaşamını yitirdiğini belirtti.



Packham da bugüne yaklaşık 650 kişinin uzayda uçtuğunu ve ticari uzay uçuşları nedeniyle bu sayının daha da artacağını belirterek uzay görevlerinin "asla risksiz olmayacağını" sözlerine ekledi.