Rusya'dan uzaya kargo aracı: Kazakistan'daki uzay üssünden gönderdi

Rusya'nın Progress MS-27 insansız kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Rusya'dan uzaya kargo aracı: Kazakistan'daki uzay üssünden gönderdi

Progress MS-27 insansız kargo aracının uzaya fırlatılma anı, 'nın Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayınlandı.

'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 12.42'de gerçekleştirilen fırlatma anını çok sayıda yabancı turist yerinde izledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamını desteklemek için yaklaşık 2,5 ton yük götüren Progress MS-27'nin 1 Haziran'da istasyona ulaşması bekleniyor.

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