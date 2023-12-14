NASA'nın Mars gezgini Perseverance gezegendeki bininci gününü kutluyor

Mars'ta keşif yapmak için görevlendirilen Perseverance'in görevi eski bir krater gölünü araştırmak ve Mars'ta yaşam kanıtı arayışına yardımcı olacak kayaları toplamaktı.



Görev ekibi San Francisco'da düzenlenen büyük bir konferansta bu temel hedefe ulaşıldığını söyledi.



Duyuru, gezginin Mars'taki bininci gününde yapıldı.



NASA'nın gezegen bilimi direktörü Dr. Lori Glaze, "Bu oldukça büyük bir başarı ve bilim adına çok çalıştık." dedi.



Görevini tamamlamış olması keşif aracı Perseverance'ın park edip "motoru kapatacağı" anlamına gelmiyor.

ÖRNEKLER DÜNYA'YA GETİRİLECEK



Görevin sonuca ulaşabilmesi için çözülmesi gereken pek çok zorluk var. Aracın kaya örneklerinin laboratuvarda incelenebilmesi için Dünya'ya nasıl geri getirileceği merak konusu.



Örneklerin alınması için Mars'a bir roket gönderilecek. Eve dönüş yolculuğu için parmak büyüklüğündeki örnekler bu rokete yüklenecek.



NASA'nın Mars Sample Return programının baş bilim insanı olan Arizona Devlet Üniversitesi'nden Dr. Mini Wadhwa, "Bu şimdiye kadar yürütülen en cüretkar robotik görevlerden biri olacak." dedi.