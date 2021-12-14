Nike, NFT ayakkabı üreten metaverse şirketini satın aldı

Dünyanın önde gelen ayakkabı ve spor giyim üreticilerinden Nike'dan sanal evren adımı geldi.

ABD merkezli şirket RTFKT Studios adında bir şirketi satın aldığını duyurdu. Satışın resmi fiyatı ise açıklanmadı. Ancak şirket mayıs ayında 8 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Bu yatırımla şirketin değerlemesi 33.3 milyon dolar olmuştu.

RTFKT Studios metaverse (sanal evren) için ayakkabı üretimi yapıyor. Üretilen ayakkabılar NFT (non-Fungible Token) olarak satılıyor.



Nike bu adımla sanal dünyanın geleceği için yatırım yapmış oldu. Metaverse firması RTFKT Studios, FEWOCiOUS adındaki genç bir sanatçının eserlerini satışa çıkarmıştı.

Gerçek ayakkabılarla sanalları birleştiren bu tasarımlardan 600 tanesi altı dakikadan kısa bir sürede satılmıştı. Şirket bu satışlardan 3.1 milyon dolar gelir elde etmişti.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.



Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.

SANAL EVREN METAVERSE NEDİR?

Türkçe'ye 'sanal evren' olarak çevrilebilecek olan 'metaverse' kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.



Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor.



Metaverse kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" kelimelerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Ayrıca Terim, Neal Stephenson'ın 1992 tarihli bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı.



Metaverse'te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor.



Örneğin, kullanıcılar kendilerini bir hologram şeklinde başka yerlere yansıtabiliyor. Metaverse, kişinin sadece bakmak yerine içine girebildiği somutlaştırılmış bir internet gibi hayal edilebileceği belirtiliyor.



Gerçeğe dayalı olacak metaverse'in, önceden oluşturulmuş sanal dünyalardaki karikatürize avatarların aksine kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek insan görüntüleriyle etkileşime girebilmelerine imkan sağlayacağı kaydediliyor.



Metaverse kavramının The Matrix, Pokemon Go, Minority Report, Ralph Breaks The Internet, Black Mirror gibi sayısız film ile video oyununda tasvir edildiği biliniyor.



Facebook yöneticileri, metaverse'i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak tanımlıyor.