OpenAI'ın yeni teknolojisi: Voice Engine

Yapay zeka şirketi OpenAI, yeni teknolojisi Voice Engine'i tanıttı.

Şirket, bir kişinin sadece 15 saniyelik konuşma kaydı ile seslerin klonlanabileceğini iddia etti.

Voice Engine'inin önizleme lansmanı gerçekleştirdi.

İki yıldır geliştirme aşamasında olan yeni teknoloji 15 saniyelik ses örnekleri yüklemenin ardından yeni sesler oluşturmasına olanak tanıyor.

OpenAI, test için ön izleme yapmayı planladığını ancak bu teknolojiyi kötüye kullanım tehlikelerinden dolayı şu anda geniş çapta yayınlamayacağını bildirdi.

"SEÇİM YILINDA RİSK ALAMAYIZ"



San Francisco merkezli şirket açıklamada : "İnsanların seslerine benzeyen konuşma üretmenin ciddi riskler taşıdığını kabul ediyoruz, özellikle seçim yılında bu riskler daha da önemli hale geliyor," dedi.



Bir dizi startup şirketi hâlihazırda ses klonlama teknolojisi satıyor; bunların bir kısmı halka açık veya eğlence stüdyoları gibi seçkin ticari müşteriler için erişilebilir durumda.

