SpaceX  21 yeni Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı

Starlink uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketi Salı günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Roketin ilk olarak 17 Ağustos Perşembe günü erken saatlerde fırlatılması planlanmış ve bir gün ertelenmişti.

Hilary Kasırgasının roket kurtarma operasyonları üzerindeki etkisi dört gün daha gecikmesine neden oldu.



SpaceX, Perşembe günü geç saatlerde X (eski adıyla Twitter) üzerinden "Pasifik'teki kurtarma operasyonlarını etkileyen Hilary Kasırgası nedeniyle, bu akşamki Falcon 9 Starlink fırlatışından vazgeçiyoruz" diye yazdı.

SpaceX, birinci aşama Falcon 9 güçlendiricilerini fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra okyanustaki bir drone gemisine iniş yaptı.



Falcon 9'un ilk kademesi Salı sabahı Dünya'ya geri döndü ve kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra SpaceX drone gemisi Of Course I Still Love You'nun üzerine indi.



SpaceX görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için 15. fırlatma ve iniş oldu. Bu, şirketin iki farklı Falcon 9 ilk aşaması tarafından tutulan yeniden kullanım rekorundan sadece bir eksik.





SPACEX ŞİMDİYE KADAR 5 BİN STARLİNK UYDUSU FIRLATTI

SpaceX bugüne kadar Dünya yörüngesine yaklaşık 5.000 Starlink uydusu fırlattı.

Elon Musk'ın şirketi halihazırda 12.000 Starlink uydusunu dünya yörüngesine fırlatma iznine sahip ve bunun üzerine 30.000 uzay aracı daha yerleştirmek için onay almak için uluslararası bir başvuruda bulundu.