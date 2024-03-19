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SpaceX, 22 Starlink uydusu fırlattı

Elon Musk'ın uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 22 uyduyu uzaya gönderdi.

SpaceX, 22 Starlink uydusu fırlattı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 22 uyduyu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Kuvvetleri Üssü'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk aşaması, fırlatışın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" platformuna iniş yaptı.

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 22 uydu yörüngeye yerleştirildi.

BU YILIN 26. GÖREVİ

X'te videosu paylaşılan fırlatış, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 26. misyon fırlatışı oldu.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında, dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor.

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