SpaceX, 24 Starlink uydusunu yörüngeye fırlatıyor

SpaceX, Starlink internet uydularından 24'ünü bugün Florida'dan fırlatmayı planlıyor.

24 Starlink uzay aracını taşıyan bir Falcon 9 roketinin bugün Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.20'de havalanması planlanıyor.

Bu, bir başka Falcon 9'un Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 20 Starlink uydusunu fırlatmasından sadece beş saat sonra gerçekleşecek.

SpaceX, fırlatmadan yaklaşık beş dakika önce başlayacak olan kalkışı X/Twitter üzerinden canlı yayınlayacak.

Her şey plana uygun giderse, Falcon 9'un ilk aşaması bugün kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Dünya'ya dönecek ve Atlantik Okyanusu'nda konuşlanacak olan SpaceX insansız hava aracı "Just Read the Instructions "a iniş yapacak.

SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için 18. fırlatma ve iniş olacak. Önceki 17 uçuşun dokuzu Starlink görevleriydi.

Falcon 9'un üst kademesi ise 20 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine (LEO) taşıyacak ve kalkıştan yaklaşık 65 dakika sonra oraya yerleştirecek.

100'DEN FAZLA FALCON 9 GÖREVİ

Şu anda 6.560'tan fazla aktif uydudan oluşan devasa ve sürekli büyüyen Starlink, SpaceX'i bugünlerde çok meşgul ediyor.

Elon Musk'ın şirketi 2024 yılında, yaklaşık üçte ikisi LEO'da dev geniş bant ağı kurmaya adanmış 100'den fazla Falcon 9 görevi başlattı.