SpaceX, Starship roketini fırlattı: Atmosfere yeniden girişte kayboldu

Teknoloji milyarderi Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketi 2 başarısız girişimin ardından bugün yörüngeye fırlatıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship, firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı.



Ancak roket parçaları yeniden kullanılmak üzere Hindistan Okyanusu'na planlanan inişten önce kayboldu.

Geminin yörüngeye ulaşmasıyla birlikte bu, bir Starship'in ulaştığı en uzak nokta oldu.

İLK İKİ TESTTE NE OLMUŞTU?

Daha önceki iki test uçuşunda Yıldız Gemisi pistten çıkmış ancak ilk uçuşta fırlatıldıktan kısa bir süre sonra havada infilak etmiş, ikinci uçuşta ise infilak etmeden önce aşama ayrımına kadar ilerlemişti.

ATMOSFERE GİRERKEN İLETİŞİM KOPTU



Reuters'in haberine göre, SpaceX, test uçuşunun sonunda atmosfere yeniden giriş sırasında Starship roketi ile iletişimin kaybedildiğini raporladı.



SpaceX üçüncü test uçuşunun sonunda Starship'in kaybolduğunu doğruladı.