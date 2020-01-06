SpaceX yörüngeye 60 uydu daha gönderiyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX Starlink projesinin üçüncü parti fırlatmasına hazırlanıyor.

CNet'te yer alan habere göre, şirket bu proje kapsamında gezegenimizin yörüngesine 60 uydu daha gönderecek ve bu sayede yörüngedeki uydu sayısını 180'e çıkaracak.



Uyduları geçtiğimiz günlerde Florida'daki Cape Canaveral Üssü’nde statik ateşleme testi yapılan Falcon 9 roketi taşıyacak.



60 adet uyduyu taşıyan Falcon 9 pazartesiyi salıya bağlayan gece yörüngeye fırlatılması planlanıyor. SpaceX ilk 60 Starlink uydusunu Mayıs 2019’da Cape Canaveral Üssü’nden fırlatmıştı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ikinci 60 uyduyu yörüngeye gönderen şirket bazı astronomların tepkisi ile karşılaşmıştı.



Şili’deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi’nde görev alan astronomlar Starlink uydularının karanlık enerji araştırması için kullanılan hassas kamerayı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizmişti.

