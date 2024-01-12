SpaceX'in yeni Starlink uydusu ilk kısa mesajını gönderdi

SESLİ ARAMALAR DA YAPILABİLECEK



Şirket önümüzdeki yıldan itibaren mobil internet ve sesli aramalar yapılmasını mümkün kılacak. Eğer tüm çalışmalar başarılı olursa Starlink, küresel çapta mobil hat desteği veren bir şirket olmuş olacak.



Küresel çapta mobil iletişim desteği sağlamak kolay bir iş değil. SpaceX'in bu hizmeti sunabilmesi için başta ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) olmak üzere pek çok düzenleyiciden onay alması gerekiyor.



FCC bugüne kadar cep telefonlarının doğrudan uydu bağlantısı üzerinden kullanılmasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapmadı. Durum bu olunca uzun ve sancılı bir süreç yaşanacak gibi görünüyor.

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