SpaceX'in yeni Starlink uydusu ilk kısa mesajını gönderdi

SpaceX kısa süre önce yeni doğrudan akıllı telefona bağlanabilen Starlink uydularını piyasaya sürdü. Şirketin uzaya gönderdiği 6 uydudan biri ilk kez kısa mesaj göndermek için kullanıldı.

SpaceX'in yeni Starlink uydusu ilk kısa mesajını gönderdi

SpaceX şirketi 10 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, Falcon Heavy roketi ile uzaya fırlatıldıkları tarihten 6 gün sonra yani 8 Ocak'ta altı Starlink uydusundan birinin kısa mesaj göndermeyi başardığını duyurdu.

Starlink, SpaceX'in Dünya yörüngesine fırlattığı ve dünyanın her yerindeki insanlara internet hizmeti sağlayan bir uydu ağı.

Starlink uydu ağı şu anda 5 bin 250'den fazla işlevsel uzay aracından oluşuyor. Ancak 2 Ocak'ta fırlatılan altısı, doğrudan akıllı telefona bağlanma yeteneği olan ilk uydular.

SpaceX'in Çarşamba günkü güncellemesinde belirttiği gibi, SpaceX bağlantı hizmetini uydulardan "doğrudan akıllı telefonlara" aktarmak için "T-Mobile" telekomünikasyon ağını kullanıyor.

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SESLİ ARAMALAR DA YAPILABİLECEK

Şirket önümüzdeki yıldan itibaren mobil internet ve sesli aramalar yapılmasını mümkün kılacak. Eğer tüm çalışmalar başarılı olursa Starlink, küresel çapta mobil hat desteği veren bir şirket olmuş olacak.

Küresel çapta mobil iletişim desteği sağlamak kolay bir iş değil. SpaceX'in bu hizmeti sunabilmesi için başta ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) olmak üzere pek çok düzenleyiciden onay alması gerekiyor.

FCC bugüne kadar cep telefonlarının doğrudan uydu bağlantısı üzerinden kullanılmasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapmadı. Durum bu olunca uzun ve sancılı bir süreç yaşanacak gibi görünüyor.

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