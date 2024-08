Tarantulanın beynini ele geçirdi! Dizilere konu olan zombi mantarı böyle görüntülendi

"Zombi mantarı" olarak adlandırılan kordiseps, özellikle video oyunu ve aynı adlı popüler dizi The Last of Us ile birlikte gündeme gelmişti.



Peru'nun Amazon Ormanları'nda yapılan bir araştırmada, "zombi mantarı" olarak bilinen kordisepsin tarantulalar üzerindeki etkisi belgelendi.



Araştırmacı Chris Ketola, enfekte olmuş bir tarantulayı ve mantarın etkilerini videoya kaydetti.



Ketola, Instagram'da paylaştığı videoda, “Mantar sinir sistemini ele geçirdi ve tarantulayı bu yere gelmeye zorladı" dedi. Ketola, mantarın daha sonra tarantulanın vücudundan çıktığını ve yeni hedefler aradığını belirtti.



Bu keşfin korkunç ama aynı zamanda inanılmaz olduğunu belirten araştırmacı, bunun şimdiye kadar gördüğü üçüncü tarantula örneği olduğunu ekledi.



Bilim insanları, kordisepsin konakçının zihnini ve motor fonksiyonlarını nasıl etkilediğini ise henüz tam olarak anlamış değil.



Kordiseps mantarı, sinir sistemini ele geçirdiği omurgasızların vücudunu içeriden tüketerek büyür. Tarantulaların beynini ve motor fonksiyonlarını kontrol altına alan mantar, konakçıyı belirli bir noktaya sürükler ve öldüğünde sporları vücuttan dışarı fırlatarak yeni hedeflere yayılmasını sağlar.