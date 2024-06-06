Teknoloji devine siber saldırı: TikTok doğruladı

Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ünlü şirketleri ve hesapları hedef alan bir siber saldırıyıla mücadele ettiklerini doğruladı.

Şirket saldırının detayları hakkında bilgi paylaşmadı, ancak TikTok sözcüsü, Paris Hilton'un hesabının hedef alındığını fakat tehlikeye girmediğini belirtti.

Hilton, TikTok'ta aktif bir kullanıcı olarak tanınıyor ve platformda 10 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



Ancak, haber yayıncısı CNN'in hesabı tehlikeye girmiş durumda. TikTok, CNN ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak hesap erişimini geri yüklemek ve güvenliği artırmak için önlemler aldıklarını belirtti.

ABD SEÇİM GÜNDEMİNDE TİKTOK

Geçtiğimiz günlerde ABD, TikTok'un ülkede yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.



Uygulama, ABD'de milyonlarca kullanıcıya sahip olmasına rağmen, kullanıcı verilerinin güvenliği ve Çin hükümeti ile olan bağlantıları konusunda sık sık eleştiriliyor.

Geçen hafta eski ABD başkanı Donald Trump, "Amerikan halkıyla doğrudan konuşmak için mevcut her aracı kullanacağını" söyleyerek, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok'a katıldı.





Başkan Joe Biden ise TikTok'u yeniden seçim kampanyası için kullanıyor, ancak rakibinden daha az takipçiye sahip.