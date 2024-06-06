Teknoloji devine siber saldırı: TikTok doğruladı

TikTok, aralarında Paris Hilton ve CNN'in de bulunduğu şirketleri ve ünlüleri hedef alan bir siber saldırıyla mücadele ettiğini doğruladı. Ancak, video paylaşım uygulaması, "çok sınırlı" sayıda hesabın tehlikeye girdiğini belirtti. Şirket, kullanıcıların hesaplarına geri erişim sağlamaları için çalıştığını ifade etti.

Teknoloji devine siber saldırı: TikTok doğruladı
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Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ünlü şirketleri ve hesapları hedef alan bir siber saldırıyıla mücadele ettiklerini doğruladı.

Şirket saldırının detayları hakkında bilgi paylaşmadı, ancak TikTok sözcüsü, 'un hesabının hedef alındığını fakat tehlikeye girmediğini belirtti.

Hilton, TikTok'ta aktif bir kullanıcı olarak tanınıyor ve platformda 10 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Ancak, haber yayıncısı CNN'in hesabı tehlikeye girmiş durumda. TikTok, CNN ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak hesap erişimini geri yüklemek ve güvenliği artırmak için önlemler aldıklarını belirtti.

SEÇİM GÜNDEMİNDE  

Geçtiğimiz günlerde  ABD, TikTok'un ülkede yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı. 

Uygulama, ABD'de milyonlarca kullanıcıya sahip olmasına rağmen, kullanıcı verilerinin güvenliği ve hükümeti ile olan bağlantıları konusunda sık sık eleştiriliyor.

Geçen hafta eski ABD başkanı , "Amerikan halkıyla doğrudan konuşmak için mevcut her aracı kullanacağını" söyleyerek, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok'a katıldı.


Başkan ise TikTok'u yeniden seçim kampanyası için kullanıyor, ancak rakibinden daha az takipçiye sahip.

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