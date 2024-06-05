Tesla, sadece bu yıl Nvidia'dan 4 milyar dolara yakın alım yapacak

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını kaydetti.
Tesla CEO'su Musk, "Şu anda Tesla'nın Nvidia'dan bu yıl satın alımlar için en iyi tahminim 3 ila 4 milyar dolar arasında." ifadesini kullandı.
Bugün ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Nvidia'ya çiplerin sevkiyatında Tesla yerine X ve yapay zeka şirketi xAI'ya öncelik vermesini söylediği aktarılmıştı.
X hesabından buna yönelik de paylaşım yapan Musk, "Tesla'nın Nvidia çiplerini gönderip çalıştıracak bir yeri yoktu, bu yüzden sadece bir depoda durmuş olacaklardı." ifadesini kullandı.
Texas'taki Tesla giga fabrikasının genişlemesinin neredeyse tamamlandığına işaret eden Musk, fabrikanın tam otonom sürüş eğitimi için 50 bin adet Nvidia çipi H100'e ev sahipliği yapacağını belirtti.
Musk'ın çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından Nvidia hisseleri hızlı bir yükselişe geçmişti.
Şirketin geliri, yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesiyle 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 262 artmıştı.
APPLE İLE ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR
Bu arada Nvidia'nın piyasa değeri dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple'a da oldukça yaklaştı.
Nvidia'nın piyasa değeri 2,81 trilyon dolara kadar yükselirken, Apple'ın piyasa değeri 2,91 trilyon dolar civarında seyrediyor. Listenin ilk sırasında 3,2 trilyon dolarlık değere sahip olan Microsoft bulunuyor.
Bu yılın en etkili performansını kaydeden şirket, yıl başından bu yana yüzde 137 yükseliş kaydetti.
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