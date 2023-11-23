The Game Awards detayı: GTA 6'nın fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın resmi olarak fragmanının yayınlanacağını duyurumuştu.
Geliştirici şirket, oyunseverler tarafından merakla beklenen bu fragmanın Aralık ayının ilk haftalarında gösterime çıkacağını belirtti.
Aralık ayının ilk haftasında ise 8 Aralık Tarihinde düzenlenecek The Game Awards etkinliği göze çarpıyor.
Rockstar Games'in bu etkinlikte yer alacağı bilinirken GTA 6'nın fragmanını bu konferansta tanıtması bekleniyor.
THE GAME AWARDS NE ZAMAN?
The Game Awards yani "Oyun Ödülleri" etkinliği 8 Aralık Cuma gecesi TSİ 03.30'te başlayacak.
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