The Game Awards detayı: GTA 6'nın fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Oyuncuların yaklaşık 10 yıldır merakla beklediği GTA 6, Rockstar Games tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirket Aralık ayının ilk haftasında resmi bir fragman yayınlayacağını açıkladı. Peki GTA 6'nın fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

The Game Awards detayı: GTA 6'nın fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Rockstar Games, GTA 6'nın önemli bir özelliğini rafa kaldırdı

Rockstar Games, GTA 6'nın önemli bir özelliğini rafa kaldırdı

Haberi Görüntüle

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın resmi olarak fragmanının yayınlanacağını duyurumuştu.

Geliştirici şirket, oyunseverler tarafından merakla beklenen bu fragmanın Aralık ayının ilk haftalarında gösterime çıkacağını belirtti.

Aralık ayının ilk haftasında ise 8 Aralık Tarihinde düzenlenecek The Game Awards etkinliği göze çarpıyor.

Rockstar Games'in bu etkinlikte yer alacağı bilinirken GTA 6'nın fragmanını bu konferansta tanıtması bekleniyor.

THE GAME AWARDS NE ZAMAN?

The Game Awards yani " Ödülleri" etkinliği 8 Aralık Cuma gecesi TSİ 03.30'te başlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...