TikTok'u sarsan tehlike: 4 milyon şarkı platformdan ayrılabilir

TikTok, Universal Music Group (UMG) ile telif hakları konusunda devam eden tartışmanın bir parçası olarak platformundan daha fazla müzik kaldırmaya başladığını açıkladı.
Uygulama, plak şirketine imza atan sanatçıların şarkılarını zaten sessize almıştı, ancak şimdi aynı şeyi şarkı sözü yazanlar için de yapmak zorunda.
Bu, Harry Styles ve Adele gibi Universal imzalı sanatçıların şarkılarını içeren videoların yakında sessize alınabileceği anlamına geliyor.
TikTok, popüler şarkılar olarak adlandırdığı şarkıların yüzde 30'una kadarının kaybolabileceğini söylüyor.
MÜZİKLERİN YÜZDE 80'İNİN SESİ KAPATILABİLİR
Ayrıca bazı sektör tahminleri, TikTok'taki tüm müziklerin yaklaşık yüzde 80'ine kadarının sesinin kapatılabileceğini söylüyor.
BÖLÜNMÜŞ TELİF HAKLARI
Bu duruma bölünmüş telif haklarının neden olacağı kaydedildi. Biraz daha açmak gerekirse Universal Music'in yayıncılık koluyla anlaşmalı bir sanatçı, herhangi bir şarkıya en ufak bir katkıda bulunmuşsa bu kaydın tamamının silinmesi gerekecek.
NE OLMUŞTU?
Universal'ın müzikleri bu yılın başlarına kadar TikTok'a lisanslıydı. Ancak uygulamanın sanatçılara ne kadar ödeme yapması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varamayınca lisansın sona ermesine izin verdiler.
Sonuç olarak, plak şirketinin yaklaşık üç milyon şarkıdan oluşan kayıt kataloğu Şubat ayı başında kaldırıldı.
4 MİLYON ŞARKI PLATFORMDAN AYRILIYOR
Yayın kataloğu anlaşması önümüzdeki hafta sonunda sona eriyor, bu da dört milyon şarkının daha platformdan çekilmesinin beklendiği anlamına geliyor.
UMG, bir milyardan fazla kullanıcısı olmasına rağmen toplam gelirlerinin sadece yüzde 1'inin Çinli ByteDance şirketine ait olan platformdan geldiğini söylüyor.
UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;
Drake
The Beatles
Blackpink
Frank Sinatra
Nirvana
Queen
Rammstein
The Weeknd
The Rolling Stones
Elton John
Eminem
Lady Gaga
Billie Eilish
Justin Bieber
Ariana Grande
Kanye West
Katy Perry
Shawn Mendes
Metallica
Selena Gomez
Kendrick Lamar
Sam Smith
Andrea Bocelli
Rihanna
Post Malone
Taylor Swift
Amy Winehouse
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