TikTok'u sarsan tehlike: 4 milyon şarkı platformdan ayrılabilir

TikTok, Universal Music Group (UMG) ile telif hakları konusunda devam eden tartışmanın bir parçası olarak platformundan daha fazla müzik kaldırmaya başladığını açıkladı.

Uygulama, plak şirketine imza atan sanatçıların şarkılarını zaten sessize almıştı, ancak şimdi aynı şeyi şarkı sözü yazanlar için de yapmak zorunda.



Bu, Harry Styles ve Adele gibi Universal imzalı sanatçıların şarkılarını içeren videoların yakında sessize alınabileceği anlamına geliyor.



TikTok, popüler şarkılar olarak adlandırdığı şarkıların yüzde 30'una kadarının kaybolabileceğini söylüyor.

MÜZİKLERİN YÜZDE 80'İNİN SESİ KAPATILABİLİR



Ayrıca bazı sektör tahminleri, TikTok'taki tüm müziklerin yaklaşık yüzde 80'ine kadarının sesinin kapatılabileceğini söylüyor.

BÖLÜNMÜŞ TELİF HAKLARI

Bu duruma bölünmüş telif haklarının neden olacağı kaydedildi. Biraz daha açmak gerekirse Universal Music'in yayıncılık koluyla anlaşmalı bir sanatçı, herhangi bir şarkıya en ufak bir katkıda bulunmuşsa bu kaydın tamamının silinmesi gerekecek.

NE OLMUŞTU?

Universal'ın müzikleri bu yılın başlarına kadar TikTok'a lisanslıydı. Ancak uygulamanın sanatçılara ne kadar ödeme yapması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varamayınca lisansın sona ermesine izin verdiler.



Sonuç olarak, plak şirketinin yaklaşık üç milyon şarkıdan oluşan kayıt kataloğu Şubat ayı başında kaldırıldı.

4 MİLYON ŞARKI PLATFORMDAN AYRILIYOR



Yayın kataloğu anlaşması önümüzdeki hafta sonunda sona eriyor, bu da dört milyon şarkının daha platformdan çekilmesinin beklendiği anlamına geliyor.



UMG, bir milyardan fazla kullanıcısı olmasına rağmen toplam gelirlerinin sadece yüzde 1'inin Çinli ByteDance şirketine ait olan platformdan geldiğini söylüyor.

UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;



Drake

The Beatles

Blackpink

Frank Sinatra

Nirvana

Queen

Rammstein

The Weeknd

The Rolling Stones

Elton John

Eminem

Lady Gaga

Billie Eilish

Justin Bieber

Ariana Grande

Kanye West

Katy Perry

Shawn Mendes

Metallica

Selena Gomez

Kendrick Lamar

Sam Smith

Andrea Bocelli

Rihanna

Post Malone

Taylor Swift

Amy Winehouse