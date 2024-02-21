Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli: İlk açıklama geldi

TWITCH YAYINCILARININ YENİ ADRESİ



Twitch üzerindeki yayıncıları bünyesine katan ve rekor anlaşmalar imzalayan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Erişim engeli kararına rağmen birçok kişinin erişime devam edebildiği iddia ediliyor.



Konu hakkındaki resmi açıklamada, "Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri paylaşıldı.



KICK'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Platformun yurt dışındaki bazı kumar şirketleri ile bağlantısı olduğu ve içerikte bahis konularının yer aldığı iddia edilerek soruşturma açılmıştı.

Şirket, erişim engeli üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kick konu hakkında BTK tarafından hiçbir uyarıda bulunmadan erişim engeli getirildiğini söyledi.

Açıklamada, "BTK bizden kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi. Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için YASAKLAYACAĞIZ" ifadelerine yer verildi.

Sitenin ne zaman erişime açılacağı ise belirsizliğini koruyor.