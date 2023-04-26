WhatsApp'a çoklu telefon desteği geldi

Mark Zuckerberg, özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Zuckerberg "Bugünden itibaren, aynı WhatsApp hesabına dört adede kadar telefonda giriş yapabilirsiniz" dedi.
WhatsApp, bu özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi.
Şimdiye kadar, kullanıcılar bir telefonda ve birden fazla yardımcı masaüstü cihazda yalnızca bir WhatsApp hesabı kullanabiliyordu.
Yeni sunumla, kullanıcıların mesajları diğer telefonlar da dahil olmak üzere cihazlar arasında senkronize edilecek. Böylece kullanıcılar bir cihazları kapalı olsa bile diğer cihazlardan uygulamaya erişebilecek.
WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla en çok kullanılan mesajlaşma servislerden. Ancak, sohbetler ve aramalar için tam uçtan uca şifreleme koruması nedeniyle şimdiye kadar çoklu telefon desteğinden yoksundu.
Şirket, çoklu cihaz uyumluluğunu 2021'de belirli beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı . O dönem açıklama yapan Facebook (Adını sonradan Meta olarak değiştirdi) uçtan uca şifreleme korumasını sürdürürken mesajları cihazlar arasında senkronize etmek için yeni bir teknoloji geliştirdiğini söyledi.
Telegram ve Messenger gibi diğer rakipler, mesajlar için çok cihazlı senkronizasyon sunuyordu, ancak uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyorlardı.
2022'de WhatsApp, çoklu cihaz özelliklerini herkesin kullanımına sunmaya başladı . Ancak birden fazla telefonu desteklemiyordu.
WhatsApp ayrıca cihazları tek seferlik bir kod kullanarak bağlamanın yeni bir yolunu sunuyor.
Meta CEO'su Zuckerberg “Artık cep telefonunuzda QR kodu okutmak yerine cihazları bağlamak için kullanabileceğiniz WhatsApp Web'e cep numaranızı girerek tek kullanımlık kod alabilirsiniz. Şirket bir blog yazısında, bu özelliği gelecekte daha fazla bağlantılı cihaz için kullanıma sunacağız” dedi.