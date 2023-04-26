WhatsApp'a çoklu telefon desteği geldi

Telegram ve Messenger gibi diğer rakipler, mesajlar için çok cihazlı senkronizasyon sunuyordu, ancak uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyorlardı.



2022'de WhatsApp, çoklu cihaz özelliklerini herkesin kullanımına sunmaya başladı . Ancak birden fazla telefonu desteklemiyordu.

WhatsApp ayrıca cihazları tek seferlik bir kod kullanarak bağlamanın yeni bir yolunu sunuyor.

Meta CEO'su Zuckerberg “Artık cep telefonunuzda QR kodu okutmak yerine cihazları bağlamak için kullanabileceğiniz WhatsApp Web'e cep numaranızı girerek tek kullanımlık kod alabilirsiniz. Şirket bir blog yazısında, bu özelliği gelecekte daha fazla bağlantılı cihaz için kullanıma sunacağız” dedi.