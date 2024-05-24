X platformunun reklam yasağı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in geçen sene getirilen reklam yasağını kaldırdı.

X platformunun reklam yasağı kaldırıldı
X, Türkiye'de temsilcilik açtı

X, Türkiye'de temsilcilik açtı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temcilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurmuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK), X'in reklam yasağını kaldırdı.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski unvanı , Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi.

Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

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