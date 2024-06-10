Xbox, Call of Duty Black Ops 6'yı tanıttı: Game Pass'e gelecek mi?

Microsoft, Xbox Showcase 2024'te Call of Duty: Black Ops 6 dahil olmak üzere heyecan verici yeni oyunlar ve konsollarının yeni sürümlerini tanıttı. CoD Black Ops 6'nın sadece çevrimiçi oynanacağı ve çıkış günü olan 25 Ekim 2024 tarihinde Xbox Game Pass'e ekleneceği ve abonelik hizmetinden yararlanan her oyuncu tarafından erişilebilir olacağı kaydedildi.

Xbox, Call of Duty Black Ops 6'yı tanıttı: Game Pass'e gelecek mi?

, Xbox Showcase 2024'te dünyasını heyecanlandıran bir dizi yeni oyun ve yeni konsol tanıtımını yaptı.

Bu yıl piyasaya sürülecek olan Call of Duty serisinin bir sonraki versiyonu Black Ops 6, şimdiden büyük tartışmalara yol açtı. Microsoft, bu oyunun yalnızca çevrimiçi oynanabileceğini açıkladı.

Activision Blizzard stüdyolarından geliştiriciler Treyarch ve Raven Software, 1990'ların başında geçen oyunun senaryo bölümünden kısa videolar sundu.

Ayrıca, oyuncuların her yöne depar atabilmesine olanak tanıyan yeni hareket sistemi ve hayranların çok sevdiği "Zombi" modunun bir ön gösterimi yapıldı.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6, XBOX GAME PASS'E GELECEK Mİ?

Öte yandan Call of Duty Black Ops 6'nın 25 Ekim 2024'te yani çıkış yapacağı gün itibarıyla Xbox Game Pass aboneleri tarafından erişilebilir olacağı kaydedildi.

Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

Haberi Görüntüle

ETKİNLİKTE DUYURULAN

Etkinlikte, uzun süredir beklenen Doom serisinin son oyunu Doom: The Dark Ages ve Xbox'ın en popüler oyunlarından biri olan Gears of War da oyunseverlere tanıtıldı.

YENİ OYUNLAR XBOX GAME PASS'E GELECEK Mİ?

Bu oyunlar, lansman gününde Xbox Game Pass'te de mevcut olacak. Bu durum, 'un abonelik hizmetine büyük yatırım yaptığını ve ekonomik zorluklarla boğuşan tüketicileri çekmeye çalıştığını gösteriyor.

XBOX SHOWCASE 2024'TE TANITILAN OYUNLAR

  • Doom: The Dark Ages
  • State of Decay 3
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Perfect Dark
  • South of Midnight
  • Starfield: Shattered Space
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Metal Gear Solid: Snake Eater
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Atomfall
  • Winter Burrow

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Meta, yapay zekayı geliştirmek için AB'deki kullanıcılarının verilerini kullanacak

Meta, yapay zekayı geliştirmek için AB'deki kullanıcılarının verilerini kullanacak

Yapay zeka trafik polisi oldu: Sürücüleri denetlemeye başladı

Yapay zeka trafik polisi oldu: Sürücüleri denetlemeye başladı

Yapay zeka, Ukraynalı YouTuber'ı Rus'a dönüştürdü: Propaganda aracı olarak kullandı

Yapay zeka, Ukraynalı YouTuber'ı Rus'a dönüştürdü: Propaganda aracı olarak kullandı

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Zamanı etkileyebilir

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Zamanı etkileyebilir

İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi

İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi

Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

Xbox, disksiz ve tamamen dijital Series X konsolunu tanıttı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...