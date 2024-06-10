Xbox, Call of Duty Black Ops 6'yı tanıttı: Game Pass'e gelecek mi?

Microsoft, Xbox Showcase 2024'te oyun dünyasını heyecanlandıran bir dizi yeni oyun ve yeni konsol tanıtımını yaptı.

Bu yıl piyasaya sürülecek olan Call of Duty serisinin bir sonraki versiyonu Black Ops 6, şimdiden büyük tartışmalara yol açtı. Microsoft, bu oyunun yalnızca çevrimiçi oynanabileceğini açıkladı.



Activision Blizzard stüdyolarından geliştiriciler Treyarch ve Raven Software, 1990'ların başında geçen oyunun senaryo bölümünden kısa videolar sundu.

Ayrıca, oyuncuların her yöne depar atabilmesine olanak tanıyan yeni hareket sistemi ve hayranların çok sevdiği "Zombi" modunun bir ön gösterimi yapıldı.



CALL OF DUTY BLACK OPS 6, XBOX GAME PASS'E GELECEK Mİ?

Öte yandan Call of Duty Black Ops 6'nın 25 Ekim 2024'te yani çıkış yapacağı gün itibarıyla Xbox Game Pass aboneleri tarafından erişilebilir olacağı kaydedildi.