Xbox'ın taşınabilir oyun konsolu planı ortaya çıktı

Xbox patronu Phil Spencer'ın verdiği ipucuna göre, Microsoft'un taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

"BENCE TAŞINABİLİR OYUN KONSOLUMZU OLMALI"

Spencer, IGN ile Summer Game Fest 2024'te gerçekleştirdiği röportajda, "Yani bir el cihazımız mı olmalı? Bence bizim de bir taşınabilir oyun konsolumuz olmalı." diye konuştu.

Spencer bu açıklamayı genişletmek istemedi, ancak Xbox Başkanı Sarah Bond'dan daha fazlasını duymamız gerektiğini söyledi.

"SABIRSIZLANIYORUZ"

Spencer, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sanırım Xbox başkanımız Sarah Bond ile görüşmeniz gerekecek ki bu harika bir şey. Ancak donanımda bizim için gelecek oldukça harika ve ekibin farklı form faktörleri, farklı oyun oynama yolları konusunda yaptığı çalışmalar beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bugün oyunlarla ilgiliydi, 9. Nesil konsollarımızdan bazılarını, Series S ve Series X'i, yaptığımız işleri gösterdik, ancak dışarı çıkıp platform hakkında daha fazla konuşmak için bir zamanımız olacak ve bunu size getirmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.



Xbox Games Showcase 2024 sırasında Microsoft, bu yılın başlarında sızdırılan yeni Xbox Series X (Dijital) ve Xbox Series S modellerini resmi olarak tanıtmıştı.

