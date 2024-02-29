X'te sesli ve görüntülü aramalar artık ücretsiz

X yani eski adıyla Twitter, geçtiğimiz yıl Ekim ayında platform üzerinden görüntülü ve sesli aramalar yapılabileceğini duyurmuştu.

Ancak arama özelliğiniden yalnızca Premium aboneleri faydalanabiliyordu.

HERKES TARAFINDAN KULLANILABİLİR

X'ten yapılan yeni açıklamaya göre sesli ve görüntülü aramaların herkes tarafından kullanılabileceği duyuruldu.

"TELEFON NUMARAMI KULLANMAYACAĞIM"

Elon Musk Şubat ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada "Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayacağım ve X'i sadece mesajlar ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım." ifadelerini kullanmıştı.