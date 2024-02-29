X'te sesli ve görüntülü aramalar artık ücretsiz

Elon Musk'ın satın aldığı X yani eski adıyla Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi başlamış ancak bu özellik yalnızca Premium üyeler tarafından kullanılabiliyordu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre artık Premium üyeliği olmayanların da sesli ve görüntülü aramalar yapabileceği duyuruldu.

X'te sesli ve görüntülü aramalar artık ücretsiz
Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"

Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"

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X yani eski adıyla , geçtiğimiz yıl Ekim ayında platform üzerinden görüntülü ve sesli aramalar yapılabileceğini duyurmuştu.

Ancak arama özelliğiniden yalnızca Premium aboneleri faydalanabiliyordu.

HERKES TARAFINDAN KULLANILABİLİR

X'ten yapılan yeni açıklamaya göre sesli ve görüntülü aramaların herkes tarafından kullanılabileceği duyuruldu.

"TELEFON NUMARAMI KULLANMAYACAĞIM"

Şubat ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada "Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayacağım ve X'i sadece mesajlar ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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