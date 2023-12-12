Bilim insanlarının büyük dil modelleriyle eğittiği yapay zeka zihin okumaya başladı.

NewScientist'in haberine göre, Bir grup bilim insanı, sadece sensörlerle dolu bir kask ve yapay zeka kullanarak, bir kişinin düşüncelerini yazılı kelimelere dönüştürebileceklerini duyurdu.

Çalışmada katılımcılar, kafa derilerinden elektriksel beyin aktivitesini kaydeden bir başlık takarken metin pasajlarını okudular.

Bu elektroensefalogram (EEG) kayıtları daha sonra DeWave adı verilen bir yapay zeka modeli kullanılarak metne dönüştürüldü.



DeWave modelinin beyin sinyallerinin belirli cümlelerle eşleştiği ve çok sayıda örneğe bakılarak eğitildiği belirtildi.

BEYNE SİNYALLER GÖNDERECEK



Örnek olarak 'merhaba' demeyi düşündüğünüzde, beyniniz belirli sinyaller gönderileceği kaydedildi.

DeWave, bu sinyallerin farklı kelime veya cümleler için birçok örneğini görerek bu sinyallerin 'merhaba' kelimesiyle nasıl ilişkili olduğunu öğreniyor.



DeWave beyin sinyallerini iyi bir şekilde anladıktan sonra, ekip bunu ChatGPT'ye güç veren yapay zekaya benzer açık kaynaklı bir büyük dil modeline (LLM) bağladı.



Bu LLM, cümleler kurabilen zeki bir yazar gibi olduğu ve bu yazara DeWave'den gelen sinyalleri cümleler oluşturmak için bir rehber olarak kullanması gerektiği talimatı veriliyor.

Son olarak ekip, EEG verilerine dayanarak cümle yazma konusunda daha da iyi olmak için hem DeWave'i hem de dil modelini birlikte eğitti.



HASTALAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, sistemin daha da geliştirilmesiyle, felç geçirenler gibi konuşma yetisini kaybetmiş kişiler için iletişimde kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

