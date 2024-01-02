ChatGPT'nin 2022'de çıkış yapmasıyla birlikte Bard, Bing ve Claude gibi birçok yapay zeka sohbet robotu kullanıcılarla buluştu.

DailyMail, yapay zekadan 2024'te neler olabileceğini tahmin etmesini istedi ve çok endişe verici sonuçlar aldı.

Haberde internet ile eş zamanlı bilgileri kullanabildikleri için Bard, ChatGPT ve Claude'den destek alındığı da belirtildi.

YAPAY ZEKA SOYUT DÜŞÜNEBİLİR Mİ?

Claude, ilk yapay zeka modellerinin "yapay genel zeka" belirtileri göstermeye başlayacağını öngördü.

Böylelikle yapay zeka robotu bir insan gibi soyut düşünerek hareket edebilecek. Bu gelişimin yaşanması durumunda insan hayatında büyük değişikliklere neden olacağı tahmin ediliyor.

BİYOTEKNOLOJİ İNSAN IRKINI GELİŞTİRECEK



Bard, 2024 yılının insan ırkını 'geliştiren' biyoteknoloji atılımlarına sahne olabileceğini öngördü.

İnsan beynine takılacak çiplerle birlikte bilgisayarlar zihin okuyabilecek.



Elon Musk'ın felçli hastalar için geliştirdiği Neuralink projesi bu teknolojiyi önümüzdeki yıl gönüllüler üzerinde test etmeye hazırlanıyor.



Ayrıca Foresight Factory tarafından bu yıl yapılan bir analiz, tüketicilerin üçte birinden fazlasının bilgisayar sistemlerine daha kolay bağlanabilmek için böyle bir çipin takılmasından memnun olacağını ortaya koydu.



"KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP İNSAN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK"



Tedavilerin bireyin DNA'sına göre uyarlandığı kişiselleştirilmiş tıp, insan hayatını büyük ölçekte değiştirme potansiyeline sahiptir.



Bard, yapay zekanın önümüzdeki yıl kişiselleştirilmiş tıp alanında yeni atılımlara güç verebileceğini öngördü.

Yapay zeka, hasta verilerini analiz edebilecek ve farklı tedavilere nasıl yanıt verebileceklerini tahmin ederek doktorların her birey için en etkili ve en az zararlı seçenekleri seçmelerine yardımcı olacak.

2024 ABD SEÇİMLERİ İÇİN UYARI



ABD'de 2024 Başkanlık seçimleri yaklaşırken yapay zeka, kötü niyetli aktörlerin teknolojiyi kullanarak seçimi baltalamaya çalışacağını öngördü.



Bard, bu tür saldırıların, sonuçlara olan güveni sarsmak amacıyla oylama makinelerine yönelik saldırıları da içerebileceği uyarısında bulundu.



Yapay zeka, kötü niyetli kişilerin oylama sürecini sekteye uğratmak, sonuçlara şüphe düşürmek veya sonuçları manipüle etmek için seçmen kayıt veri tabanlarını, oylama makinelerini veya seçim sonuçları raporlama sistemlerini hedef alabileceklerini tahmin ediyor.



Hassas seçmen verilerinin veya kampanya bilgilerinin çalınmasının şantaj, hedefli dezenformasyon kampanyaları veya seçmen bastırma taktikleri için kullanılabileceği de kaydedildi.



Ayrıca botlar ve sahte hesapların propaganda yaymak, belirli anlatıları güçlendirmek ve muhalif sesleri susturmak için kullanılabileceği aktarıldı.

"ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELECEK"



Claude, 2024 yılında ABD ile Çin arasındaki gerilimin artmaya devam edeceğini öngörüyor.



Demokratik yollarla yönetilen adayı kendi toprağı olarak gören Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin'in siyasi ve askeri baskıyla egemenlik iddialarını ileri sürmeye çalıştığı son dört yılda tırmanışa geçti.



Yapay zeka Claude konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çin ile ABD ve Batılı müttefikleri arasındaki ilişkiler son yıllarda birkaç temel faktör nedeniyle giderek gerginleşti



Çin, Tayvan'ı gerekirse güç kullanarak anakara ile yeniden birleştirilmesi gereken ayrılıkçı bir eyalet olarak görmektedir.



Ancak Tayvan kendi kimliğine sahip, farklı ve demokratik bir toplum haline gelmiştir.

ABD tarihsel olarak Tayvan'ın kendi kaderini tayin hakkını desteklemiş ve savunması için silah tedarik ederek Çin ile gerilimi arttırmıştır.



Tayvan 2024 yılında resmi bağımsızlık yönünde adımlar atarsa, bu durum Çin'in daha agresif bir tutum sergilemesine ve hatta askeri harekata girişmesine neden olabilir."