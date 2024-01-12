Yapay zeka destekli "sihirli ayna": Hastalık riskini hesaplıyor

Sadece aynaya bakarak kendinizi iyi hissetmediğinizi anlayabileceğiniz sabahlar vardır. Bu hafta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıkan yeni bir yapay zeka "aynası" çok daha fazlasını anlatmayı vaat ediyor.



Ürün kameraya sahip dikey bir tablet ve yüzünüzdeki kan akışını tarayarak 100'den fazla sağlık parametresini takip edebiliyor.

ÖLECEĞİNİZ KONUSUNDA SİZİ UYARABİLİR



Cihaz yüksek tansiyondan ateş semptomlarına, depresyondan zihinsel sağlığa, felç riskinden "yüz derisi yaşlanmasına" kadar her şeyin işaretlerini tespit edebildiğini iddia ediyor. Cihaz aynı zamanda ölmek üzere olduğunuzu düşünürse sizi uyarabiliyor.



Uzmanlar cihazın "klinikler ve yaşlı bakım evleri için ideal" olduğunu söylüyor.

Cihazda bulunan sensör, yüz dokusunun küçük "mikrovasküler" kılcal damarlarındaki kan hacminde değişiklikleri kaydetmek için hastanelerde halihazırda kullanılan ve teknik olarak "Fotopletismografi" olarak bilinen bir yöntemi kullanıyor.