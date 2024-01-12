Yapay zeka destekli "sihirli ayna": Hastalık riskini hesaplıyor

Yeni geliştirilen bir yapay zeka güzellik aynası yüzünüzdeki kanı analiz ederek ne zaman öleceğinizi, kalp krizi ve diğer kronik hastalık riskinizi hesaplıyor. Tabletteki kamera yüzünüzdeki kan akışını izliyor ve kan dolaşımı verilerinden diyabet riski, ateş, stres ve 100'den fazla sağlık parametresini tablolaştırabiliyor.

Yapay zeka destekli "sihirli ayna": Hastalık riskini hesaplıyor

Sadece aynaya bakarak kendinizi iyi hissetmediğinizi anlayabileceğiniz sabahlar vardır. Bu hafta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıkan yeni bir "aynası" çok daha fazlasını anlatmayı vaat ediyor.

Ürün kameraya sahip dikey bir tablet ve yüzünüzdeki kan akışını tarayarak 100'den fazla sağlık parametresini takip edebiliyor.

ÖLECEĞİNİZ KONUSUNDA SİZİ UYARABİLİR

Cihaz yüksek tansiyondan ateş semptomlarına, depresyondan zihinsel sağlığa, felç riskinden "yüz derisi yaşlanmasına" kadar her şeyin işaretlerini tespit edebildiğini iddia ediyor. Cihaz aynı zamanda ölmek üzere olduğunuzu düşünürse sizi uyarabiliyor.

Uzmanlar cihazın "klinikler ve yaşlı bakım evleri için ideal" olduğunu söylüyor.

Cihazda bulunan sensör, yüz dokusunun küçük "mikrovasküler" kılcal damarlarındaki kan hacminde değişiklikleri kaydetmek için hastanelerde halihazırda kullanılan ve teknik olarak "Fotopletismografi" olarak bilinen bir yöntemi kullanıyor.

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PAMUK PRENSES'İN SİHİRLİ AYNASI

Sağlığınız için sağlayabileceği tüm iyiliklere rağmen "MagicMirror" her zaman kibar değil ve her zaman sosyal kurallara uymuyor.

CES'te ürünü inceleyen bir muhabir aynadan bahsederken, "Öne çıkan cihazlar arasında yüzümdeki cilt yaşının gerçekte olduğumdan 'yedi yaş daha büyük' olduğunu söyleyen ayna da vardı." ifadelerini kullandı.

Şirketin reklam ekibi aynanın acımasız yorumunun cihazın uzun vadeli ticari çekiciliğinin bir parçası olduğunu kabul ediyor. Cihaz "Pamuk Prenses'teki sihirli ayna" olarak pazarlanıyor.

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