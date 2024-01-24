Yeni güncelleme ile Google Chrome'a 3 yeni yapay zeka özelliği eklenecek

Google yeni çıkaracağı "Chrome M121" sürümüyle birlikte, tarayıcının kullanımını kolaylaştıracak yeni üretken yapay zeka özelliklerini tanıtacağını duyurdu.



Yeni eklemeler arasında bir sekme düzenleyici, metin taslağı oluşturmaya yardımcı olan bir yazma asistanı ve tarayıcı genelinde çizimleri ve temaları özelleştirme seçeneği yer alacak.



Bu yeni özellikleri etkinleştirmek için üç noktalı açılır menüde bulunan Ayarlar sayfasında "Deneysel Yapay Zeka" düğmesine tıklamak gerekecek.



SEKME DÜZENLEME ÖZELLİĞİ



Sekme düzenleyici yapay zeka özelliği Chrome pencerelerinizdeki açık sekmeleri sınıflandırmanın yollarını önerecek ve grup oluşturma seçenekleri sunacak. Çok sayıda yinelenen sekmeniz açıksa bu özellik yararlı olabilir.



"Benzer Sekmeleri Düzenle"ye tıkladığınızda, yapay zeka açık sayfaları konulara göre bir araya toplayacak.



Örneğin, alışverişle ilgili sekmelerin tümü bir arada toplanacak ve yapay zeka bu gruplandırmaya isim önerebilecek.



METİN YAZMA DESTEĞİ



Chrome'un yeni metin desteğinin de bazı faydaları olabilir. Google incelemeleri veya sosyal medya gönderileri de dahil olmak üzere kullanıcıların metin taslağı oluşturmasına yardımcı olacak.



Bu seçeneği etkinleştirmek için aracın cümlelerinizi bitirmesine veya metne devam etmek için seçenekler önermesine izin vermek amacıyla "Yazmama yardım et" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.



Google'ın yeni yapay zekası Gemini nedir, özellikleri neler? Haberi Görüntüle TEMA ÖZELLEŞTİRME SEÇENEĞİ



Yeni güncelleme ile Chrome web tarayıcılarında, tarayıcının görsellerini kişiselleştirebileceksiniz.



Bu, şirketin yakın zamanda Pixel telefonlar için geliştirdiği yapay zeka duvar kağıtlarının bir uzantısı olarak gördüğü bir özellik.



Bunu yapmak için yan paneldeki "Chrome'u Özelleştir" düğmesini seçmeniz ve yapay zekaya sizin için bir tema oluşturması talimatını vermeniz gerekiyor.



"Küçük sahil kasabası" veya "Blade Runner konsepti" gibi bir açıklama arayabilir ve seçim yapmadan önce yapay zeka tarafından oluşturulan tema seçeneklerini önizleyebilirsiniz.



GOOGLE SEKTÖRÜN LİDERİ KONUMUNDA



Bu yeni araçların tanıtılması, doğal olarak Microsoft'un yapay zeka destekli Bing arama motoruna rakip olacak.



Bu arama motoru, Eylül ayında yapay zeka destekli sekme gruplaması ve metin kompozisyonu desteğini tanıtmıştı.



Ancak Chrome, ABD tarayıcı pazar payına hala büyük bir farkla hakim durumda ve yeni güncellemeler gerçekleştiğinde çok daha fazla kişiye ulaşacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin