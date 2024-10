Yenilenen Vodafone ev interneti ile evler yenileniyor

Son dönemde ev internetine talebin arttığını görüyoruz. Sizin bu konuya bakışınızı öğrenebilir miyiz?



Türkiye genişbant pazarı çok hızlı gelişiyor. BTK verilerine göre, 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla 94,2 milyona ulaştı. Vodafone olarak, gelişmekte olan bu pazarda, farklı altyapılarla desteklenen geniş fiber hizmetimizle sabit genişbantta fark yaratmaya devam ediyoruz. Özellikle fiber internet bizim için önemli bir odak alanı. Bugün fiber internet, internet bağlantı kalitesi olarak en iyi ürün. BTK verilerine göre, fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam pazar içindeki payı artmaya devam ederek yüzde 35,3’e ulaştı. Bu anlayışla, Vodafone Ev İnterneti için teknolojik, müşterisini ön planda tutan, müşterisine yüksek hız ve kesintisiz bağlantı desteği sunan, teknoloji ve deneyim anlamında farklılaştığımız bir yeniden konumlandırma rotası oluşturduk. Uçtan uca yenilediğimiz Vodafone Ev İnterneti dünyasında; yapay zekâ destekli son teknoloji ürünlerimiz, kesintisiz bağlantı çözümlerimiz ve uzman ekiplerimiz ile müşterilerimizin her anında yanındayız.



Bu konuda çok yeni bir kampanya da duyurdunuz. Detaylarını öğrenebilir miyiz?



Hem ürün hem de satış sonrası müşteri hizmetleri açısından farklı yenilikler sunuyoruz. Başvurudan kuruluma, arızadan en iyi teknoloji çözümüne, tüm ihtiyaç anlarında müşterilerimizin yanında duruyoruz. Yenilediğimiz Vodafone Ev İnterneti dünyasında yapay zekâ destekli Wi-Fi 6 modem teknolojisi sayesinde evdeki internet kullanımı herkesin ihtiyacına göre ayarlanıyor. Bağlantı kesintisi durumunda mobil faturalı müşterilerimizin mobil hattına 48 saat geçerli 10 GB mobil internet tanımlıyoruz. Uzman ekibimiz ise kurulum esnasında ve sonrasında müşterilerimize tam destek veriyor.



Yapay zekâ destekli modem teknolojisinin rolüne biraz daha açıklık getirebilir misiniz? Ev interneti hizmetine nasıl bir katkı sunuyor?



Yapay zekâ destekli modem teknolojisi sayesinde evdeki internet kullanımını herkesin ihtiyacına göre ayarlıyor, sinyal seviyesini ve hız performansını yükselterek evin her yerinde üstün internet deneyimi sunuyoruz. Vodafone Yanımda'dan ulaşılabilen Wi-Fi Asistanı, bağlantı performansını 7/24 kontrol ediyor ve müşterimiz farkına bile varmadan Wi-Fi ağındaki sorunları çözüyor. Wi-Fi Asistanı, yaptığı performans iyileştirmeleriyle ilgili bildirimler göndererek güncel durumu müşterimizle paylaşıyor ve daha kaliteli bir bağlantı için tavsiyelerde bulunuyor. Kesinti durumunda arıza çözülene kadar geçen süre boyunca müşterilerimizin faturalandırmasını durduruyor, mobil faturalı müşterilerimiz içinse mobil hatlarına tanımlanacak 48 saat geçerli 10 GB mobil internet desteği ile bağlantılarının devamlılığını sağlıyoruz. Kesintisiz bağlantı desteğinden faydalanmak için bağlantı kesintisi ve sinyal alamama durumlarında müşterilerimizin yapması gereken tek şey kişisel dijital asistan TOBi’ye başvurmak.



Ev interneti portföyünüzü de yenilediniz. Yeni portföyünüzün içeriğinden bahseder misiniz?



Mevcut paketlerimize Vodafone Ev İnterneti ekiplerince gerçekleştirilen kurulumlarda geçerli Kurulum Performans Belgesi ve bağlantı kesintisi durumunda fatura durdurma özellikleri ekledik. Uzman kurulum ekibimiz, adresteki tüm odalarda hız ve sinyal ölçümü yaparak, modem için en uygun yeri tespit ediyor ve kurulum sonunda müşterimizle Kurulum Performans Belgesi’ni paylaşıyor. Vodafone Ev İnterneti portföyünde yer alan Plus paketlerde ise mevcut özelliklere ek olarak son teknoloji Wi-Fi 6 modem, modemlerle entegre çözüm olarak sunulan proaktif performans takibi/iyileştirmesi yapan Wi-Fi Asistanı, arıza durumunda mobil faturalı müşterilerimize sunulan ve TOBi’den aktiflenen mobil internet desteği gibi yeni özellikler yer alıyor. Bir başka internet altyapı sağlayıcısından Vodafone Ev İnterneti’ne gelenler, 1.000 TL cayma bedeli desteği ve kuruluma kadar 10 GB mobil internet hediyesi imkânına kavuşuyor.



Ev internetinde kurulum sonrası hizmet de önem taşıyor. Bu noktada nasıl bir farklılık sağlıyorsunuz?

Müşterilerimize en iyi internet deneyimini yaşatmak için oluşturduğumuz özel uzman ekibimizle hem kurulumda hem de kurulum sonrası destek veriyoruz. Kurulum sırasında uzman ekibimiz, evin sinyal kalitesini ve hız açısından en yüksek performansa sahip alanını tespit etmek için testler gerçekleştiriyor; modem kurulumu için en uygun yeri belirliyor. Kurulum testleriyle ilgili Kurulum Performans Belgesi, Vodafone Yanımda üzerinden görüntülenebilecek şekilde müşteriye iletiliyor. 7/24 internet bağlantısını yakından takip edip performans iyileştirmeleri yapan Wi-Fi Asistanı ise çözemediği bir sorunla karşılaşırsa, konuyu müşterinin iletmesine gerek kalmadan uzman ekibe bildiriyor. Ekibimiz, konuyla ilgili proaktif aksiyon alıp müşterimize ulaşarak süreçle ilgili müşterimizi bilgilendiriyor, sorunun çözümüyle ilgili adım adım müşterimizi yönlendiriyor. Gerekli durumlarda ev ziyaretleri gerçekleştirerek teknik destek sağlıyor.