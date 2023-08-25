YouTube Music'den beklenen özellik: Şarkı sözleri takip edilebilecek

YouTube Music, artık kullanıcılar müzik dinlerken şarkı sözlerini takip edebileceğini duyurdu. Uygulamanın güncel versiyonuna sahip iOS ve Android kullanıcıları özelliği kullanabilir.

YouTube Music'den beklenen özellik: Şarkı sözleri takip edilebilecek

YouTube Music,  Android ve iOS'ta dinlerken şarkı sözlerini canlı takip edebileceğiniz Lyrics özelliğini kullanıma sundu.

Çalan şarkının bulunduğu kontrol panelinde mevcut Şarkı Sözleri sekmesi yeni bir tasarım ve çok daha iyi aralıklara sahip daha büyük metinlerle geliştirildiği kaydedildi.

Böylelikle artık şarkı sözleri müziği dinlerken okunabilir. Şarkı bir sonraki satıra atladığında ise sayfa yenilenecek ve sözler değişecektir.

YouTube Music'den beklenen özellik: Şarkı sözleri takip edilebilecek - 1
YouTube Music'den beklenen özellik: Şarkı sözleri takip edilebilecek - 2

Özelliğin uygulamanın son güncellemesinin yapıldığı tüm iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

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