YouTube Music'den beklenen özellik: Şarkı sözleri takip edilebilecek

YouTube Music, Android ve iOS'ta müzik dinlerken şarkı sözlerini canlı takip edebileceğiniz Lyrics özelliğini kullanıma sundu.

Çalan şarkının bulunduğu kontrol panelinde mevcut Şarkı Sözleri sekmesi yeni bir tasarım ve çok daha iyi aralıklara sahip daha büyük metinlerle geliştirildiği kaydedildi.

Böylelikle artık şarkı sözleri müziği dinlerken okunabilir. Şarkı bir sonraki satıra atladığında ise sayfa yenilenecek ve sözler değişecektir.

