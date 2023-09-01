YouTube Music'ten yenilikler: Yorumlar görüntülenebilecek

YouTube Music'in "Şimdi Çalınıyor" ekranı yenilendi ve artık müziği dinlerken YouTube videolarındaki yorumları görüntüleyebilme özelliği getirildi.

Kullanıcılar şarkıları dinlerken doğrudan uygulama üzerinden YouTube yorumlarını okuyabilirler. Bu özellik hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanılabilir durumda.



Ayrıca, uygulama arayüzünde bazı değişiklikler yapıldı. Albümlerin kapak resimleri büyütüldü ve ilerleme çubuğunun hemen üstüne kaydırılabilir bir buton hattı eklendi.

Bu butonlar sayesinde kayıt, paylaşım, indirme ve yorumlara erişim gibi işlemler daha kolay hale geldi. Ancak yorum seçeneği sadece videoları olan şarkılar için geçerlidir.



Ayrıca, beğenme ve beğenmeme butonlarının yeri de değiştirildi ve şarkı adlarıyla sanatçı adları ve albüm resimleri sola hizalandı.



Yorumlar butonunun henüz tüm kullanıcılar tarafından görünür olmaması, yeni özelliğin kademeli olarak çıkış yapacağını gösteriyor.

