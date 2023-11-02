YouTube Premium aboneliklerine yüzde 94 zam

YouTube, Premium abonelik planlarına yaklaşık yüzde 94'lük bir zam yaptı.

BİREYSEL PLAN

Aylık 29,99 TL olan bireysel planın fiyatı aylık 57,99 TL'ye yükseldi.

AİLE PLANI

1 üyelik alarak 6 ayrı hesaba Premium özelliği veren YouTube Premium Aile Planı ise aylık 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ PLANI

Premium üyelikler arasında en uygun plan olan öğrenci planı ise aylık 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi.

YouTube Premium avantajları

Videoları reklamsız izleyebilme.

Videoları indirip internet bağlantısı olmadan izleyebilme.

Arka planda oynatma.

YouTube Music Premium

İzlemeye kaldığınız yerden devam etme imkanı.

Pencere İçinde Pencere (PIP) özelliği.

Mobil cihazlarda ve tabletlerde videoları sıraya ekleme özelliği

Video kalitesini değiştirme.

Premium rozetleri.

Akıllı cihaz entegrasyonu.

İzlediğiniz videolara göre akıllı indirmeler.

Google Meet üzerinden birlikte izleme.

Yeni özelliklere normal kullanıcılardan daha erken erişim.

Kişiye özel teklifler.