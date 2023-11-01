YouTube, reklam engelleyicilerle mücadele ediyor

YouTube, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere reklam sunmasını engelleyen eklentilerin, uzantıların ve programların kullanımına karşı mücadelesinde her şeyi yaptığını doğruladı.



"YOUTUBE PREMIUM İÇİN KÜRESEL BİR ÇABA BAŞLATTIK"

Bir YouTube sözcüsü "Reklam engelleyicilerin kullanımı YouTube'un Hizmet Şartlarını ihlal ediyor.

Reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek için küresel bir çaba başlattık.

Reklamlar, dünya çapında çeşitli içerik oluşturucu ekosistemini destekliyor ve milyarlarca kişinin YouTube'daki favori içeriklerine erişmesine olanak tanıyor." dedi.

REKLAM ENGELLEYİCİLERİN KULLANIMINI ENGELLEDİ



YouTube bu yılın başlarında reklam engelleyicilerin kullanımını engellemeye başladı.

Başlangıçta kullanıcılara bunun web sitesinin TOS'una aykırı olduğunu söyleyen açılır pencereler gösterdi ve daha sonra insanların bunu okuduğundan emin olmak için bu bildirimlere bir zamanlayıcı koydu.

VİDEO İZLEME SINIRI GETİRMİŞTİ

Haziran ayına gelindiğinde ise daha agresif bir yaklaşım benimsedi ve izleyicileri, reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmadıkları sürece üçten fazla video oynatamayacakları konusunda uyardı.