YouTube videolarını özetleyecek: Google'ın yapay zekası Bard'a yeni özellik

Google, YouTube videoları söz konusu olduğunda daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilmeniz için Bard AI sohbet robotunu güncelledi.

İÇERİKLERİ ANALİZ EDİP ÖZETLEYECEK

Şirket, gelen güncellemeyle birlikte Bardın YouTube uznatısının yeteneklerini genişlettiğini ve böylece üretken yapay zekanın video içeriklerini anlayıp özetleyebileceğini duyurdu.



Örneğin Google, kullanıcıların Bard'a bir zeytinyağlı kek tarifi videosunda kaç yumurta kullanıldığını sorabileceğini söyledi.

Yemek incelemeleri için, Bard size videolarda bahsedilen belirli restoranların nerede olduğunu veya belirli bir mutfağın nereden geldiğini söyleyecek.

Ayrıca, teknolojinin gelecekte platformdaki videoları daha iyi analiz edebileceğini gösteren Bard'ın YouTube videolarını anlama becerisinde ilk adımları attığı kaydedildi.

YOUTUBE UZANTISININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ



Bard ile YouTube videoları hakkında sohbet edebilmek için sohbet robotunun web portalında YouTube uzantısını etkinleştirmeniz gerekecek.