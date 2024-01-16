YouTube'da reklam engelleyici kullananlara site yavaşlatılıyor mu?

YouTube, reklam engelleyici uzantılarını engelleyerek Premium aboneliklerini artırmak için yeni yollar arıyor.

Son olarak AdBlock ve AdBlock Plus'a gelen yeni güncellemelerin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı

SİTENİN YAVAŞLATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Reddit'te yayınlanan bir gönderide Google'ın bir reklam engelleyici yüklendiğinde videoların arabelleğe alınmasını yavaşlatmaya başladığını ve video yükleme sürelerinin, küçük resim önizlemelerinin, tam ekran video geçişlerinin ve hatta kaydırmanın önemli ölçüde yavaşlamasına neden olduğunu iddia etti.

YOUTUBE İDDİALARI REDDETTİ

YouTube, reklam engelleyici uzantıları kullanan kullanıcılarına siteyi yavaşlattığı yönünde çıkan iddiaları reddetti.

Şirket, yavaşlama sorununun uzantılara gelen yeni güncellemenin ardından ortaya çıktığını açıkladı.

113 MİLYON AKTİF KULLANCI



Adblock ve Adblock Plus, aynı geliştirici tarafından Chrome/Edge tarayıcıları için oluşturulmuş iki reklam engelleyicidir.



Bu uzantıların Chrome Web Mağazası'nda bildirilen rakamlara göre 113 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu görüldü.