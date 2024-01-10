YouTube'dan acil durum özelliği: İlk yardım videolarına yönlendirecek

YouTube, "kalp krizi geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?" araması yapıldığında platform üzerinde arama sonuçlarının en tepesinde güvenilir ilk yardımı açıklayıcı videolar gösterecek.

Eğitimlerde Heimlich manevrasının nasıl yapılacağı, kalp masajı, kalp krizinin ilk belirtilerinin nasıl tespit edileceği ve diğer acil sağlık konuları ele alınıyor.



Videolarda kullanıcıların herhangi bir ilk yardım uygulamadan önce acil yardım servislerinin aranmasını ve acil servislerin derhal uyarılmasını öneriliyor.

Ardından, tıbbi yardım gelmeden önce ilk yardımın nasıl yapılacağına dair talimatlar için YouTube'a başvurmaları tavsiye ediliyor.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

Bu tür temel ilk yardımlar, doğru şekilde uygulandığında, genellikle ambulans gelmeden önce hastanın daha fazla zarar görmesini önleyebilir veya stabilize edilmesine yardımcı olabilir.



YouTube'un bu özelliğinde Opioid aşırı dozu, nöbet, kalp krizi, psikoz, kalp masajı, boğulma / Heimlich, kanama, felç, yılan ısırması, turnike nasıl uygulanır, intihar girişimleri ve zehirlenme / aşırı doz gibi acil sağlık durumlarını kapsayan açıklayıcı videolar yer alıyor.

YouTube son zamanlarda daha güvenilir sağlık bilgilerini teşvik etmek için ölçülü adımlar attı.

COVID-19 İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLER İÇEREN VİDEOLARI ENGELLEDİ





Geçtiğimiz yıl YouTube, kanser ve COVID-19 gibi yaygın hastalıklar için sahte veya kanıtlanmamış tedaviler de dahil olmak üzere tıbbi yanlış bilgiler içeren videoları engellemeye başladı.

İlk yardım bilgi özelliğine henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcılar tarafından erişilebildiği, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede farklı dillerde yer alacağı kaydedildi.