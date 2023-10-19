YouTube'dan dezenformasyon savaşı: Haber merkezi kuruluyor

YouTube yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bir haber merkezi oluşturuyor. Bu sayede kullanıcılar yetkili kaynaklardan gelen çeşitli formatlardaki haberleri takip edebilecek. Böylelikle yanlış bilginin yayılması engelleneceği kaydedildi.

YouTube'dan dezenformasyon savaşı: Haber merkezi kuruluyor

YouTube, yanlış bilgilere karşı bir önlem olarak kullanıcılarına güvenilir haber kaynaklarına yönlendirmek amacıyla bir haber merkezi oluşturuyor.

Bu özellik yetkili kaynaklardan gelen çeşitli formatlardaki haberleri içerecek, bu da video, canlı yayınlar, podcast'ler ve Shorts içeriklerini kapsayacak.

FARKLI KAYNAKLARDAN BİLGİ EDİNİLMESİNİ SAĞLAYACAK

YouTube, kullanıcıların bir konuyu derinlemesine keşfetmelerine yardımcı olmayı ve farklı kaynaklardan bilgi edinmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

MOBİL CİHAZLARDA 40 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU

Bu özellik mobil cihazlarda 40 ülkede kullanıma sunuluyor ve ilerleyen dönemde masaüstü ve TV uygulamalarına da gelecek.

Ayrıca, haber kuruluşlarının shorts videolarını desteklemek için bir program oluşturulduğu kaydedildi.

YouTube, güvenilir bilgilere erişimi artırmak için kararlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Platform haberlerin takip edilebileceği bir ana program olma hedefini benimsiyor.

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