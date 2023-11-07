YouTube'dan yapay zeka destekli yorum ve video özetleyici

YORUMLARI ÖZETLEYEN YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Buna ek olarak YouTube, izleyicilere bir videoda gerçekleşen konuşmaları görmenin ve takip etmenin daha kolay bir yolunu sunmak için yorum bölümlerindeki konuları özetleyen başka bir deneysel üretken yapay zeka özelliği üzerinde çalışıyor.



YOUTUBE KENDİ DİL MODELİNİ KULLANIYOR



Bir YouTube sözcüsü, sohbet aracının Google'ın Bard sohbet robotunu kullanmadığını söyledi.



Temsilciye göre, yanıtları YouTube platformu ve web'deki bilgilerden yararlanan büyük dil modelleri tarafından oluşturuluyor.



YOUTUBE'UN GELİŞTİRİLEN DİĞER YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ



Bunlar arasında düzenleme, efekt, filtre ve geçişleri otomatikleştirme özelliklerine sahip yeni bir uygulama olan YouTube Create bulunuyor.



Ayrıca YouTube Shorts için yeni dinamik sahneler oluşturmak üzere yapay zeka tarafından oluşturulan video ve görüntü arka planları oluşturabilen Dream Screen ve yapay zeka destekli bir dublaj aracı olan Aloud yer alıyor.

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