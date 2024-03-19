YouTube'dan yapay zeka önlemi

YouTube, kullanıcıların izledikleri içeriklerin tamamen veya kısmen üretici yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yeni adımlar atıyor.

İZLEYİCİLER ŞEFFAFLIK İSTİYOR

Sosyal medya platformu yaptığı açıklamada, "Üretken yapay zeka, fikirlerin hikayeleştirilmesinden yaratıcı süreci geliştiren araçların denenmesine kadar, içerik oluşturucuların kendilerini ifade etme biçimlerini dönüştürüyor. Ancak izleyiciler, gördükleri içeriğin değiştirilmiş mi yoksa sentetik mi olduğu konusunda giderek daha fazla şeffaflık istiyor." ifadelerini kullandı.

YouTube güven artırma çabasının bir parçası olarak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Bir içerik oluşturucu videonun üretken yapay zeka ile üretildiğini işaretlerse, açıklama bir etiket olarak gösterilecektir.

YouTube, çoğu video için etiketin videonun genişletilmiş açıklamasında görüneceğini, ancak sağlık, haberler, seçimler veya finans gibi daha hassas konuları içeren içeriklerde, belirginliğini artırmak için videonun kendisinde görüneceğini söyledi.

ANİMASYONLAR İSTİSNA

YouTube, içerik oluşturucuların "açıkça gerçekçi olmayan, animasyonlu, özel efektler içeren veya prodüksiyon yardımı için üretken yapay zeka kullanan" içerikleri ifşa etmelerini zorunlu tutmadığını da ekledi.

Yeni etiketlerin önümüzdeki haftalarda tüm YouTube platformlarında kullanılmaya başlanağı kaydedildi.

YouTube, içerik üreticilerinin yapay zeka ile oluşturulmuş içerikleri etiketleme yapılıp yapılmadığına dair incelemeler yapacağını ve yanlış yönlendirme potansiyeli tespit edildiğinde otomatik olarak etiket yapıştırabileceğini de açıkladı.