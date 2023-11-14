YouTube'dan yapay zeka önlemi: Sanatçıların seslerini taklit eden içerikler kaldırılacak

YouTube, yakın tarihli bir blog yazısında belirtildiği üzere, yapay zeka tarafından üretilen "deepfake" videolar için iki grup içerik yönergesi uygulayacak.

Platformun bu hamlesiyle müzik endüstrisi ortaklarını korumaya yönelik kurallar koyacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA TESPİT EDİLİRSE VİDEOLAR KALDIRILACAK

The Verge'ün haberine göre, içerik oluşturucuların video yüklemeleri sırasında yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde bu durumu belirtmeleri gerekecek.

İçerik yanlış etiketlendiği veya yapay zeka tarafından üretildiğinin belirtilmediği takdirde videonun yayından kaldırılacağı belirtildi.

YOUTUBE'DAN YAPAY ZEKA YATIRIMI

Ayrıca YouTube'un yapay zeka tarafından üretilen içeriği doğru bir şekilde tespit edebilmek için yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

Platform kullanıcıların, kimliği belirlenebilir bir kişiyi taklit eden videoların kaldırılmasını talep etmelerine de olanak tanıyacak.

Ayrıca yapay zeka tarafından sanatçıların seslerini taklit eden müzik içeriklerinin platformdan kaldırılacağı belirtildi.